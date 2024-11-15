РИАН: мед, пастила и мармелад могут заменить вредные сладости

При правильном питании вредные сладости можно заменить полезными, сообщает РИА Новости. Важно не превышать норму, иначе организм начнет перерабатывать глюкозу в жир, что негативно отразится на внешности и здоровье.
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