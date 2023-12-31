Realme достиг 200 миллионов. Китайский бренд стал глобальным

Realme преодолел отметку в 200 миллионов глобальных поставок смартфоновRealme, бренд смартфонов, известный своими передовыми технологиями и дизайнерскими решениями, достиг очередного рубежа, превысив 200 миллионов единиц в глобальных поставках.
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