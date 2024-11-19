Врачи дали совет для эффективного снижения давления без таблеток

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет для эффективного снижения давления без таблеток.
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