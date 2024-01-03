Яйца на Алтае подорожали ни больше всего по стране, но и ни меньше всего

Сильнее всего яйца выросли в цене в Крыму, а меньше всего - на Камчатке Алтайский край не попал ни в десятку регионов, где куриные яйца подорожали сильнее всего, ни в десятку регионов, где стоимость выросла минимально.
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