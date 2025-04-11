Что случилось за день: «Опыт спецоперации нужно учитывать при разработке тактики действий Военно-морского флота России», — Путин Путин начал встречу с Уиткоффом: Одно видео, и сразу всё ясно Московский суд отказался освободить из СИЗО генерал-майора Ивана Попова Право на отказ: Депутаты … .