Силы ПВО и РЭБ отбили атаку девяти беспилотников в Смоленской области

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки девяти дронов-камикадзе ВСУ на военный объект Вооруженных сил России в небе над Починковским районом Смоленской области.
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