Международный экипаж с российскими космонавтами возвращается домой

Космический экипаж, включающий российских космонавтов, готовится к возвращению на Землю. На борту “Союза МС-24” — космонавт “Роскосмоса” Олег Новицкий, участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О’Хара.
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