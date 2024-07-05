Су-34 при ударе из ЗРК Patriot и NASAMS не ушел с курса и поразил цели

Героический экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС РФ подвергся атаке украинских сил ПВО в лице ЗРК Patriot и NASAMS, но несмотря на это выполнил свою боевую задачу, сбросив на цель все четыре управляемые бомбы УФАБ-500 .