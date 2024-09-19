Поздравляем Кривцова Владимира Анатольевича с юбилеем. Тебе сегодня 35! Желаю всё от жизни взять. Успехов, фарта и добра, Счастливым в жизни быть всегда Тебе желаю в этот день, Ведь у тебя же юбилей!.
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Поздравляем Кривцова Владимира Анатольевича с юбилеем. Тебе сегодня 35! Желаю всё от жизни взять. Успехов, фарта и добра, Счастливым в жизни быть всегда Тебе желаю в этот день, Ведь у тебя же юбилей!.