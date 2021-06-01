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Стипендии Зеленского – благодеяние или лицемерие?

Владимир Зеленский свои указом назначил стипендии детям двух погибших журналистов. Согласно документу, одна из них определена для Максима Веремия – сына журналиста Вячеслава Веремия, убитого в феврале 2014-го, во время «революции достоинства».

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