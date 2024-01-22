В ЕС придумали план финансирования Украины. Пойдут в обход Венгрии

ЕС разработал новый способ финансирования Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.Евросоюз хочет создать фонд, из которого странам блока выплатят компенсации на сумму более 20 миллиардов евро в обмен на "десятки миллиардов евро" военной помощи, которую они будут окажут Киеву.