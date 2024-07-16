Средства ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ

б этом информировали в Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление. Отечественными средствами ПВО были выявлены и уничтожены: девять БПЛА над территорией Ростовской области, один дрон над территорией Белгородской области, один беспилотник над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Воронежской области и один дрон над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.