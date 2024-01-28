Сколько получили казахстанцы за сообщения о коррупции

В Агентстве по противодействию коррупции рассказали, что поощрение осуществляется в случае, если предоставленная информация соответствовала действительности либо повлияла на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения.
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