Накоптил на уголовное дело: на Дону полиция пресекла деятельность нелегального цеха по переработке рыбы

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального Управления федеральной службы безопасности России по Ростовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обнаружено около 5 тонн в свежем и замороженном виде рыбной продукции без необходимой по закону маркировки, подтверждающей легальность ее происхождения.