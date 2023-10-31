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Накоптил на уголовное дело: на Дону полиция пресекла деятельность нелегального цеха по переработке рыбы

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального Управления федеральной службы безопасности России по Ростовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обнаружено около 5 тонн в свежем и замороженном виде рыбной продукции без необходимой по закону маркировки, подтверждающей легальность ее происхождения.

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