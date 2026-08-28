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Почему шоу-бизнес так болезненно реагирует на успех SHAMAN: Игорь Крутой назвал главную причину

Почему шоу-бизнес так болезненно реагирует на успех SHAMAN: Игорь Крутой назвал главную причину

За постоянной критикой и сдержанным отношением коллег к Ярославу Дронову (SHAMAN) кроется банальная борьба за доходы, а вовсе не переживания о судьбах эстрады.

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