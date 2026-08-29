TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«Моя дочка будет младше моей внучки»: как Руслан Нигматуллин в 51 год перезагрузил жизнь после громкого развода

«Моя дочка будет младше моей внучки»: как Руслан Нигматуллин в 51 год перезагрузил жизнь после громкого развода

Бывший вратарь сборной России и легенда «Спартака» Руслан Нигматуллин в 51 год переживает масштабную перезагрузку: год назад спортсмен впервые стал дедушкой, а сейчас вместе с 23-летней супругой Эвелиной Сынча готовится к рождению дочери.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым