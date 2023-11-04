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  • epobedimski
    Кто вм сказал.что Израиль нападал на палестинцев? историю надо читать внимательнее! Вы были когда- нибудь в Израиле? ...Как Нетаньяху и и...
  • Светлана Ефименко
    👍😂Армения снова ище...
  • Светлана Ефименко
    УМНИК ЭТОТ ПАШИНЯН ХОЧЕТ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ УСИДЕТЬ! ТЫ КОЗЛИНА ХИТРОЖОПАЯ ХОЧЕШЬ НАШ НАРОД ВСЕХ ПУСТИТЬ НА "ВЕРЕВОЧКИ? ...Армения снова ище...

"Мы уже здесь": хакеры оставили Зеленскому угрожающее послание на сайте киевского облсовета

"Мы уже здесь": хакеры оставили Зеленскому угрожающее послание на сайте киевского облсовета

  Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание Зеленскому Фото: EAST NEWS Исполняющий обязанности главы совета Киевской области Ярослав Добрянский заявил, что 2 октября хакеры взломали сайт киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке.

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