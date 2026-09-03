Сергей Лавров прокомментировал решения властей Германии прекратить работу «Русского дома» в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в РФ.