В центре Челябинска маршрутка выехала на встречку, чтобы объехать пробку

В Челябинске нашли маршрутчика, решившего объехать пробку по встречке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, сотрудники ведомства установили водителя, который, управляя маршрутным такси, передвигался по проспекту Ленина с нарушением правил дорожного движения.