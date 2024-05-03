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В центре Челябинска маршрутка выехала на встречку, чтобы объехать пробку

В центре Челябинска маршрутка выехала на встречку, чтобы объехать пробку

В Челябинске нашли маршрутчика, решившего объехать пробку по встречке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, сотрудники ведомства установили водителя, который, управляя маршрутным такси, передвигался по проспекту Ленина с нарушением правил дорожного движения.

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