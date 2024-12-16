Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец рассказал о новой тактике ВСУ по уничтожению жителей в Шебекино

Боец рассказал о новой тактике ВСУ по уничтожению жителей в Шебекино

Украинские националисты продолжают наносить удары по Белгородской области, уничтожая мирных жителей. Они целенаправленно бьют по многоквартирным домам, и для этого придумали даже специальную схему, как рассказал заместитель командира 2-го батальона бригады им.

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