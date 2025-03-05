Эндокринолог Михалева: пожилым людям для бодрости нужно есть рыбу и ягоды

Врач назвала самые полезные продукты Эндокринолог и диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева перечислила пять групп продуктов, которые могут помочь пожилым людям сохранять бодрость и хорошее самочувствие.
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