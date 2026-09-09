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Царьград

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Священники рассказали прихожанам, что запрещено делать в храме, а что – можно

Священники рассказали прихожанам, что запрещено делать в храме, а что – можно

Священники сняли вопрос о том, что можно делать в храме, а что – категорически запрещено.Некоторые важные правила поведения в храме напомнили священники.

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