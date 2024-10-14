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Царьград

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Минобрнауки РФ предлагает отложить запуск мегапроектов «мегасайенс» до 2028 года

Минобрнауки РФ предлагает отложить запуск мегапроектов «мегасайенс» до 2028 года

Минобрнауки России предлагает перенести сроки запуска трех научных центров «мегасайенс»: ПИК, КИСИ и СКИФ.

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