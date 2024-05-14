Колокольцева просят заступиться за русскую семью, которую депортируют с Урала

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию с депортацией русской семьи из Екатеринбурга.
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