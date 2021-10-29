Мировое обозрение

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Дудкин
    ""Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине...Патрушев: под мас...
  • Юрий Сидоров
    Да и ладно. Пусть наши московские и вашингтонские губошлепы в свои игры играют. Нам, простым людям, на эти игры взрос...Захарова заявила ...
  • werewolf
    а чо только 2 раза продублирован текст? Надо было 3, 4 раза, аффтару то небось за количество буковок плотют«Меня подставил К...

Формула подвела: зимой Польша доплатит «Газпрому» больше, чем заработала через суд

Формула подвела: зимой Польша доплатит «Газпрому» больше, чем заработала через суд

PGNiG обратилась к «Газпрому», чтобы тот снизил цены на газ. Нынешняя формула цены, которой долго добивалась польская госкомпания, привела к тому, что за зиму «Газпром» дополнительно заработает на Польше столько, что эти деньги покроют всю компенсацию, которую российской компании пришлось выплатить PGNiG в прошлом году по решению Стокгольмского арбитража.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх