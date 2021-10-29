Формула подвела: зимой Польша доплатит «Газпрому» больше, чем заработала через суд

PGNiG обратилась к «Газпрому», чтобы тот снизил цены на газ. Нынешняя формула цены, которой долго добивалась польская госкомпания, привела к тому, что за зиму «Газпром» дополнительно заработает на Польше столько, что эти деньги покроют всю компенсацию, которую российской компании пришлось выплатить PGNiG в прошлом году по решению Стокгольмского арбитража.