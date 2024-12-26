Врач Радько: алкоголь может разрушать эмаль и провоцировать воспаление десен

Алкоголь, часто присутствующий на новогодних столах, может негативно сказаться на здоровье зубов. Об этом рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько в интервью "Газете.
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