Европа ответит новыми санкциями на разговор Путина и Трампа

Корнелиус заявил, что европейские страны усилят санкции против России.Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкции против России после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии