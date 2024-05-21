Сколько стоит форма на Последний звонок во Владивостоке?

Учебный год стремительно подходит к концу, и в Приморье уже звучат первые «последние звонки». Но у тех, кто еще не успел подготовиться к торжеству, все еще есть немного времени – Минпросвещения России рекомендовало проводить праздники последнего звонка 24-25 мая.
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