Сколько стоит форма на Последний звонок во Владивостоке?

Учебный год стремительно подходит к концу, и в Приморье уже звучат первые «последние звонки». Но у тех, кто еще не успел подготовиться к торжеству, все еще есть немного времени – Минпросвещения России рекомендовало проводить праздники последнего звонка 24-25 мая.