В США задержали подозреваемого в убийстве израильских дипломатов

WILL OLIVER/EPA/TASS Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли сотрудница и сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне, сообщает телеканал BBC News.
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