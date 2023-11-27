Ушаков: даже обезглавив ХАМАС, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Уничтожение руководства палестинского движения ХАМАС вряд ли позволит обеспечит Израилю безопасность, заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
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