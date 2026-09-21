Уникальный выставочный проект «Искусство сцены. Академическая живопись» ждет гостей ВДНХ

Посетителей новой выставки «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» ждет увлекательное театрализованное путешествие: гости исследуют глубинную связь русской академической живописи и театра, выразительный язык жестов, мизансцен и поз главных героев — в этом им помогут десятки живописных и скульптурных шедевров.