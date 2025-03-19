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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Джон требует 6 месяцев на подготовку». Хельвани заявил, что бой Джонс – Аспиналл пройдет не раньше сентября

Ранее президент UFC Дана Уайт выразил уверенность, что титульный поединок в тяжелом весе состоится летом.

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