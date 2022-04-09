Федоров о стиле Комарова: «Приемлемый и спортивный способ вывести соперника из себя. Это часто применяется в Северной Америке»

Сергей Федоров не считает поведение Лео Комарова неприемлемым.  Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о действиях финна после поражения от СКА (2:3, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина.

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