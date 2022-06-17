Де Шильо и «Ювентус» продлили контракт на 3 года. Летом защитник мог уйти бесплатно

«Ювентус» объявил о заключении нового соглашения с защитником Маттиа Де Шильо. Контракт с 29-летним итальянцем продлен до 30 июня 2025 года.
Популярные статьи
- Дмитрий Губерниев: «Я всегда восхищался украинскими героями спорта. И за это Минспорта Украины предложило наложить на меня санкции. Молодцы, что сказать»
- Александр Жуков: «У Непомнящего неплохие шансы на турнире претендентов. Надеемся, что Ян победит и вернет шахматную корону в Россию»
- Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Израиль, Италия и Болгария поборются за золото в отдельных видах групповых упражнений
Свежие комментарии