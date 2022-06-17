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Де Шильо и «Ювентус» продлили контракт на 3 года. Летом защитник мог уйти бесплатно

«Ювентус» объявил о заключении нового соглашения с защитником Маттиа Де Шильо. Контракт с 29-летним итальянцем продлен до 30 июня 2025 года.

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