В Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский».
В Санкт-Петербурге чиновники выделили 2,5 миллиона из бюджета за концерт Орбакайте
Комментарии
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sorsw
Везде ставить турникеты с видеокамерами с двумя кнопками под транспарантом "вы считаете, что Крым...": "Крым российский" и " Не знаю". Проход под гимн только в первом случае...
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58 мин.
Наталия
Такие шоу с барышнями, демонстрирующими все свои достоинства, бальзам и возбудитель для извращенцев и развратных мужиков, страдающих импотенцией. Вместо виагры.
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53 мин.
Евгений Мангуш
Народ сам по себе, а власть сама по себе... Только вот беда- народ имеет только обязанности, а власть только права.
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51 мин.
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