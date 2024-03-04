В Санкт-Петербурге чиновники выделили 2,5 миллиона из бюджета за концерт Орбакайте

sorsw Везде ставить турникеты с видеокамерами с двумя кнопками под транспарантом "вы считаете, что Крым...": "Крым российский" и " Не знаю". Проход под гимн только в первом случае...

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