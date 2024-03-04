Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Санкт-Петербурге чиновники выделили 2,5 миллиона из бюджета за концерт Орбакайте

В Санкт-Петербурге чиновники выделили 2,5 миллиона из бюджета за концерт Орбакайте

В Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский».

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Комментарии
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sorsw
Везде ставить турникеты с видеокамерами с двумя кнопками под транспарантом &quot;вы считаете, что Крым...&quot;: &quot;Крым российский&quot; и &quot; Не знаю&quot;. Проход под гимн только в первом случае...
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58 мин.
Наталия
Такие шоу с  барышнями, демонстрирующими все свои достоинства,  бальзам и возбудитель  для извращенцев и развратных мужиков, страдающих  импотенцией. Вместо виагры.
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53 мин.
Евгений Мангуш
Народ сам по себе, а власть сама по себе... Только вот беда- народ имеет только обязанности, а власть только права.
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51 мин.

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