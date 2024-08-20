С челябинского фонда «Соцгород» взыскали миллионы за незаконное обогащение

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о взыскании с фонда «Соцгород», который принадлежит экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву, суммы неосновательного обогащения в размере 8,3 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1,7 млн рублей.