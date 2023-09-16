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Изидор об Анри: «Хотел быть как он. Наверное, поэтому в моей игре можно увидеть много сходств с ним»

Изидор об Анри: «Хотел быть как он. Наверное, поэтому в моей игре можно увидеть много сходств с ним»

– Болельщики иногда тебя сравнивают с Тьерри Анри. Скажи, пожалуйста, пытался ли ты в детстве быть на него похожим? – Да, конечно.

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