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События на Украине к 21:00 24 апреля: продвижение в Бахмуте, распродажа промышленности Запорожья

События на Украине к 21:00 24 апреля: продвижение в Бахмуте, распродажа промышленности Запорожья

Федеральное агентство новостей Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 24 апреля.

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