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Новости Тамбова

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На ремонт школы в селе Бурнак Тамбовской области выделяется 116 млн рублей

На ремонт школы в селе Бурнак Тамбовской области выделяется 116 млн рублей

Почти 116 миллионов рублей предусмотрено в федеральном, областном и местном бюджетах на капитальный ремонт Бурнакского филиала МБОУ Жердевской средней общеобразовательной школы №2, расположенного на улице Свободы в селе Бурнак.

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