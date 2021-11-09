Возможная война Алжира с Марокко оставит Европу без африканского газа

Европа продолжает страдать от недостатка газа. Однако причиной полномасштабного энергетического кризиса может быть не только отказ России от существенного увеличения поставок газа на рынки Европы, но и политические трения между Марокко и Алжиром.
Европа продолжает страдать от недостатка газа. Однако причиной полномасштабного энергетического кризиса может быть не только отказ России от существенного увеличения поставок газа на рынки Европы, но и политические трения между Марокко и Алжиром.
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