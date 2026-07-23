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Как выбрать шланг для душа — советы и рекомендации

Как выбрать шланг для душа — советы и рекомендации

Душевой шланг — небольшой, но незаменимый элемент любой душевой системы. Он соединяет смеситель с лейкой и ежедневно испытывает нагрузку: давление воды, изгибы, перепады температур и постоянное воздействие влаги.

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