Как выбрать шланг для душа — советы и рекомендации

Душевой шланг — небольшой, но незаменимый элемент любой душевой системы. Он соединяет смеситель с лейкой и ежедневно испытывает нагрузку: давление воды, изгибы, перепады температур и постоянное воздействие влаги.
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