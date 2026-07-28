Трубчик: изучение истории ВМВ необходимо для предотвращения конфликтов

Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик в интервью РИА Новости подчеркнул, что изучение событий Второй мировой войны необходимо для предотвращения нового глобального конфликта.
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