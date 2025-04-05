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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Чепалова: «Рекорд Клэбо на ЧМ-2025 – ерунда. Я даже не буду рассматривать, когда они будут называться 70-кратный чемпион мира»

Норвежский лыжник на соревнованиях в Тронхейме, которые завершились 9 марта, выиграл все шесть гонок.

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