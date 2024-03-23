Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хинштейн показал фото оружия, которое нашли в машине предполагаемых террористов

Хинштейн показал фото оружия, которое нашли в машине предполагаемых террористов

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию оружия, которое обнаружили в машине предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

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