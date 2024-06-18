Итоги саммита в Швейцарии: эксперты о главных политических событиях

Что означают предложения по мирному урегулированию, озвученные 14 июня В.Путиным? Каковы главные итоги так называемого «мирного саммита» в Швейцарии, какие цели ставились и что Киев получил в итоге? Политологи Алексей Чеснаков и Михаил Карягин в эфире стрима ВЧК 17 июня проанализировали наиболее актуальные политические события.