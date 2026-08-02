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Тайные свадьбы, разница в росте и гнев фанаток: как выглядят избранницы 7 красивейших турецких актеров

Тайные свадьбы, разница в росте и гнев фанаток: как выглядят избранницы 7 красивейших турецких актеров

Турецкие сериалы вроде «Зимородка» или «Клюквенного щербета» сейчас смотрят по всему миру. Экранные герои легко завоевывают любовь зрителей, но в реальной жизни многие турецкие актеры давно сделали свой выбор.

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