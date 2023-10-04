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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прокуратура может через суд добиться отставки главы района Алтайского края

Прокуратура может через суд добиться отставки главы района Алтайского края

Контролирующий орган пытался добиться отставки Николая Онищенко у депутатов райсовета, но те лишь вынесли ему предупреждение Прокуратура Завьяловского района обратилась в суд муниципалитета с иском об отставке главы Николая Онищенко.

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