Ночью в Осторожском районе Воронежской области произошел "пожар и детонация на складе взрывоопасных предметов".
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Ночью в Осторожском районе Воронежской области произошел "пожар и детонация на складе взрывоопасных предметов".
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