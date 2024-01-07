БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 316 подписчиков

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    Ничего такими темпами скоро волнения у них закончатся и будут казахи мирно жить в своих юртах пасти баранов и друг др...Казахстан два год...
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Путинское дзюдо возвращает Запад в состояние покоя

Путинское дзюдо возвращает Запад в состояние покоя

Недружественные страны заинтересованы в оттепели отношений гораздо больше, чем Россия Дмитрий Родионов На фото: президент России Владимир Путин (Фото: Ye Pingfan/ZUMAPRESS.

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Комментарии
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Александр Макеев
России надо ускоренно развиваться в Автаркию - страну самодостаточную по ключевым технологиям и промышленным продуктам. В первую очередь - передовой микропроцессорной электронике, робототехнике, ракетостроению, авиации, космоса, атомной энергетике военного, военного, и опять же военного назначения (изготовить не меньше 200 тысяч атомных и термоядерных боеголовок с их носителями), и обязательно мирного назначения. Чтобы не зависеть от любой другой страны по ресурсам и продуктам. И чтобы правители и население каждой вражеской страны непрерывно поносили от страха от того, что Россия с лёгкостью уничтожит весь потенциал агрессии и обороны, всю инфраструктуру этой страны, и поголовно всё её население, как только вякнет угрозу, ложь-клевету,  устроит провокацию, введёт политические или экономические диверсионные санкции против России и российских правителей, российского народа!
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22 час.
СС
Серж Серов
...путинское дзюдо возвращает Запад в состояние покоя... Вот они этим блядь и пользуются,вчера в литве решили закрыть все русские школы и детские сады... Злость берёт от бесилия....сколько можно...!?
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Дзюдо не было было дзю после. Это очевидно. И гарантии не сработали и быть лидером страшно.
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17 час.

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