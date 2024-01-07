Путинское дзюдо возвращает Запад в состояние покоя

Александр Макеев

России надо ускоренно развиваться в Автаркию - страну самодостаточную по ключевым технологиям и промышленным продуктам. В первую очередь - передовой микропроцессорной электронике, робототехнике, ракетостроению, авиации, космоса, атомной энергетике военного, военного, и опять же военного назначения (изготовить не меньше 200 тысяч атомных и термоядерных боеголовок с их носителями), и обязательно мирного назначения. Чтобы не зависеть от любой другой страны по ресурсам и продуктам. И чтобы правители и население каждой вражеской страны непрерывно поносили от страха от того, что Россия с лёгкостью уничтожит весь потенциал агрессии и обороны, всю инфраструктуру этой страны, и поголовно всё её население, как только вякнет угрозу, ложь-клевету, устроит провокацию, введёт политические или экономические диверсионные санкции против России и российских правителей, российского народа!