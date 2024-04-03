Сильнейшее за четверть века землетрясение произошло на Тайване

Погибли четыре человека, около сотни ранены. Компании полупроводниковой индустрии, в том числе крупнейшая в мире TSMC, приостановили часть производственных процессов для оценки ситуацииУ берегов Тайваня произошла серия мощных землетрясений.
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